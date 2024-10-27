Вибухи у Києві та блекаут в одному з великих міст: подробиці нічної атаки по Україні

Противник запускав по Україні велику кількість дронів-камікадзе

У ніч проти 27 жовтня російські військові вкотре влаштували атаку по Україні. У ряді міст було чути вибухи, а в одному з них зникло світло.

У Повітряних силах України сказали, що противник запускав дрони-камікадзе типу "Шахед" у ряді областей, а також КАБи у бік Запорізької області. В результаті вибухи лунали на Київщині, у столиці, у Сумах, а також у Житомирі.

"Повітряна тривога триває! У столиці працює ППО. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації.

Як пишуть місцеві пабліки, у Сумах вибухи було чути близько 2-ї години ночі. У повітряному просторі було зафіксовано три "Шахеди".

Вибухи на Сумщині та обласному центрі пролунали двічі. Перший вибух був приблизно о 00:38, а другий — о 02:39. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що внаслідок обстрілів у Сумах зникло світло.

Зазначимо, що о 06:11 від Повітряних сил з’явилася інформація про те, що російські військові запустили ударні ворожі БПЛА із Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

Станом на 06:46 карта тривог в Україні виглядає так:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 жовтня в Києві пролунали вибухи. У КМДА зазначили, що у столиці та в області, на підступах до Києва працює ППО.