Вибухи у Києві та блекаут в одному з великих міст: подробиці нічної атаки по Україні
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Противник запускав по Україні велику кількість дронів-камікадзе
У ніч проти 27 жовтня російські військові вкотре влаштували атаку по Україні. У ряді міст було чути вибухи, а в одному з них зникло світло.
У Повітряних силах України сказали, що противник запускав дрони-камікадзе типу "Шахед" у ряді областей, а також КАБи у бік Запорізької області. В результаті вибухи лунали на Київщині, у столиці, у Сумах, а також у Житомирі.
"Повітряна тривога триває! У столиці працює ППО. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації.
Як пишуть місцеві пабліки, у Сумах вибухи було чути близько 2-ї години ночі. У повітряному просторі було зафіксовано три "Шахеди".
Вибухи на Сумщині та обласному центрі пролунали двічі. Перший вибух був приблизно о 00:38, а другий — о 02:39. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що внаслідок обстрілів у Сумах зникло світло.
Зазначимо, що о 06:11 від Повітряних сил з’явилася інформація про те, що російські військові запустили ударні ворожі БПЛА із Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.
Станом на 06:46 карта тривог в Україні виглядає так:
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 жовтня в Києві пролунали вибухи. У КМДА зазначили, що у столиці та в області, на підступах до Києва працює ППО.