Россияне запустили ночью более сотни "шахедов": где раздавались взрывы, сколько целей уничтожено

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы

В ночь на 16 октября россияне запустили по Украине 136 "шахедов". Силы противовоздушной обороны сбили 51 из них, еще 60 были локационно потеряны в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины. Кроме того, враг нанес удар по Донбасу зенитной управляемой ракетой С-300/400 из ТОТ Донетчины и управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской обл.

"По состоянию на 07:00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях. В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, информация уточняется", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7:30 16 октября еще более 20 БПЛА находились в воздушном пространстве Украины. Боевая работа по беспилотникам продолжалась.

Статистика от Воздушных сил

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Известно, что два вражеских беспилотника вернулись обратно в направлении РФ.

"В очередной раз подчеркиваем, при обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не совершайте никаких действий самостоятельно! Срочно сообщайте об опасной находке полиции, ГСЧС или местной военной администрации", — подчеркнули в Воздушных силах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ночью Россия атаковала Тернопольщину. Враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области.

Также около 7:30 16 октября раздались взрывы в Киеве. ПВО работала по российским "шахедам".