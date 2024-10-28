Тарифы на свет завышены? В Раде хотят выяснить правильность их начисления

А также выяснить причину задолженностей

В Украине предлагают создать комиссию, которая проверит правдивость и обоснованность установленных на свет тарифов. И расследует возможные нарушения при их расчетах.

Об этом свидетельствует зарегистрированное постановление №2146 о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию ситуации с формированием цен и тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги.

В документе говорится, что комиссия будет иметь несколько задач, призванных урегулировать вопрос роста тарифа на электроэнергию.

Основные из них:

исследование экономической обоснованности цен на электрическую энергию для бытовых потребителей, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины в 2023 – 2024 годах;

расследование возможных фактов нарушения законодательства Украины при расчете цен на электрическую энергию для бытовых потребителей.

Также работа этой комиссии, при ее создании, должна распространяться и на коммунальный газ, его транспортировку и т.д. К тому же в основные вопросы включено выяснение причин задолженностей среди промышленных и бытовых потребителей.

Отметим, что инициатором этого постановления выступает нардеп "Батьківщини" Кучеренко Алексей, предложенный на роль председателя Временной следственной комиссии. Также заместителем предлагают назначить депутата "Слуги народа" Медяника Вячеслава.

Напомним, что отопление электрическим обогревателем по новым тарифам не всем по карману.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как повысят тарифы на коммуналку в Украине в 2025 году.