Сколько стоит отопление электрическим обогревателем по новым тарифам

Это зависит от типа прибора

В Украине уже начался очередной отопительный сезон. Однако многие украинцы вынуждены по разным причинам использовать электрические обогреватели, использование которые с новыми тарифами на свет может влететь в копейку.

"Телеграф" решил подсчитать, сколько сейчас будет стоить обогрев жилья с помощью электрического обогревателя. Для примера возьмем прибор мощностью 2 кВт. Именно такие чаще всего используют потребители.

Как известно, с 1 июня 2024 года в Украине изменились тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Соответствующее решение было принято 31 мая. Сейчас украинцы платят 4,32 гривни за 1 кВт-час. Этот тариф должен действовать до 30 апреля 2025 года.

Таким образом час работы такого обогревателя будет стоить 8,64 гривни. Следует отметить, что от типа устройства зависит время, которое потребуется для обогрева помещения.

К примеру, масляный обогревает комнату площадью 20 кв. м. за 1,5 часа, используя 3 кВт электроэнергии. Это будет стоить 12,96 гривни.

Конвектору для обогрева той площади нужно 4 часа (34,56 гривни), тепловентилятору и инфракрасному – 1 час (8,64 гривни).

Следует отметить, что это зависит от многих факторов. Поэтому в реальности цифры могут несколько отличаться.

Напомним, Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает пересмотреть "прайс-листы" на электроэнергию с 1 ноября текущего года. Это значит, что гражданам Украины, вероятно, придется платить больше, чем раньше.