В Украине планируют повысить тарифы на свет, подробности

Регулятор рассмотрит этот вопрос 1 октября

Цены на электроэнергию в Украине могут вырасти уже этой осенью, но это не коснется тарифов для населения. Регулятор планирует повысить стоимость электричества только для бизнеса.

Проект постановления о пересмотре предельных цен будет рассмотрен Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такой шаг связан с необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электроэнергии из европейских стран. Это должно компенсировать возможный дефицит мощности в осенне-зимний период, особенно во время российских атак на энергосистему.

НКРЭКУ планирует пересмотреть предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках. "Решение призвано сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей. Оно никак не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения", — отмечается в сообщении.

Проект постановления был обнародован на сайте НКРЭКУ 25 сентября 2024 года. После принятия документа начнется его общественное обсуждение. Регулятор обещает учесть мнения всех участников рынка электроэнергии. На сколько вырастет тариф на электроэнергию для бизнеса пока не сообщается.

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