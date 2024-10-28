Обсудят План победы и не только: Зеленский впервые посетил Исландию с рабочим визитом

Запланировано немало важных встреч

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Исландию для участия в четвертом саммите "Украина — Северная Европа". В ходе визита он проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Об этом лидер страны сообщил в своем Telegram. Заметил, что это его первый рабочий визит в эту страну.

В рамках рабочей программы Зеленский также встретится с президентом Галлой Томасдоттир и представителями парламента Исландии. Он примет участие в заседании Северного совета, где обсудит ключевые вопросы сотрудничества между Украиной и странами Северной Европы.

Главными темами переговоров станут поддержка Плана победы Украины, финансирование производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зимнему периоду, морская безопасность, а также ограничение деятельности российского теневого флота. Стороны также рассмотрят возможность расширения оборонной поддержки, оснащения и тренировки украинских военных.

Президент отметил, что Северные страны являются надежными союзниками Украины. Он подчеркнул, что площадка "Украина – Северная Европа" остается одним из самых эффективных форматов многостороннего взаимодействия, и совместная работа направлена на реализацию ее полного потенциала.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина и Исландия заключили соглашение о безопасности. Что это значит и как поможет выиграть войну, читайте в нашем материале.