Европа не сможет увернуться: у Зеленского предрекли масштабные войны через несколько лет

Один из путей избежать войн в будущем – выполнять "План победы Украины"

Масштабные войны могут разразиться в разных регионах всего мира уже через пять лет. Европа не сможет уйти от этого, поскольку война может прийти и туда – если страны коллективного Запада продолжат демонстрировать отсутствие политической воли.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу. По его словам, один из путей избежать войн в будущем – выполнять "План победы Украины".

"Если демократический альянс все же не найдет эту политическую волю коллективно, не примет наконец те решения, которые абсолютно четко фиксирует президент Украины, абсолютно четко зафиксированные в Плане победы, тогда автократические альянсы будут только увеличивать свое влияние на глобальный политический процесс", – отметил Подоляк.

Он добавил, что в случае отсутствия политической воли будет создан полностью переформатированный политический процесс. В нем война, как много лет назад, станет ключевым инструментом внешней политики, вытеснив дипломатию и международное право.

"Ну, если кто-то желает сегодня делать вид, что не боится этого, это значит, что война не будет завершена. Я считаю, что через пять лет войны будут масштабны в разных регионах, в том числе в Европе, в том числе в Центральной, Центрально-Южной Европе. Это без сомнения", – подвел он печальный итог.

Напомним, что в среду, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в парламенте План победы Украины. Он состоит из пяти пунктов, касающихся обороны, военной, экономической и составляющей безопасности. Также, по словам президента, план содержит три тайных приложения, которые представили отдельным партнерам. 17 октября Зеленский посетил заседание Евросовета в Брюсселе и презентовал там основные пункты "Плана победы".

Следует добавить и то, что в плане победы содержится обязательное приглашение Украины в НАТО. В Украине считают, что приглашение нужно до того, как Джозеф Байден уйдет из Белого дома. Как на план Зеленского отреагировали в Украине — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.