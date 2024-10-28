Обговорять План перемоги і не тільки: Зеленський уперше відвідав Ісландію з робочим візитом

Заплановано чимало важливих зустрічей

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ісландії для участі в четвертому саміті "Україна – Північна Європа". Під час візиту він проведе низку двосторонніх переговорів з лідерами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Про це лідер країни повідомив у своєму Telegram. Зауважив, що це його перший робочий візит у цю країну.

У рамках робочої програми Зеленський також зустрінеться з президенткою Галлою Томасдоттір та представниками парламенту Ісландії. Він візьме участь у засіданні Північної ради, де обговорить ключові питання співпраці між Україною та країнами Північної Європи.

Головними темами перемовин стануть підтримка Плану перемоги України, фінансування виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зимового періоду, морська безпека, а також обмеження діяльності російського тіньового флоту. Сторони також розглянуть можливості розширення оборонної підтримки, оснащення та тренування українських військових.

Президент зазначив, що Північні країни є надійними союзниками України. Він підкреслив, що майданчик "Україна – Північна Європа" залишається одним із найефективніших форматів багатосторонньої взаємодії, і спільна робота має на меті реалізувати його повний потенціал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна та Ісландія уклали безпекову угоду. Що це означає та як допоможе виграти війну, читайте у нашому матеріалі.