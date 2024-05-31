Украина и Исландия заключили соглашение о безопасности: что это значит и как поможет выиграть войну

Страна готова сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности

Сегодня, 31 мая, соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку в Стокгольме подписали Украина и Исландия.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. Отмечается, что это уже второе соглашение о безопасности, подписанное в рамках визита главы Украинского государства Владимира Зеленского в Швецию, а в целом для Киева — 14.

В свою очередь Исландия обязалась оказывать всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине, а также содействовать ее будущему членству в Европейском Союзе и НАТО.

Согласно документу, Рейкьявик ежегодно, в течение всего срока действия соглашения, будет выделять не менее 4 млрд исландских крон (около 30 млн долларов).

Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение. Кроме того, сотрудничать с Украиной в развитии ее оборонной промышленности.

"Уникальность соглашения в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Кроме того, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению украинских женщин в ВСУ", — подчеркнули в Офисе президента.

Отдельные разделы соглашения о безопасности касаются поддержки формулы мира Зеленского, санкций против России, возмещения ущерба, нанесенного Украине агрессором и привлечения РФ к ответственности.

Также речь идет об укреплении социальной и гражданской инфраструктуры, в частности, в сфере образования и энергетической безопасности.

Кроме того Исландия усилит дипломатическое представительство в Киеве для углубления сотрудничества с правительственными учреждениями, парламентом, гражданским обществом и частным сектором в Украине.

Ранее Телеграф писал, что во время своего визита в Стокгольм в пятницу, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Предварительно была Португалия.