"Вся Европа окажется под сапогом Путина": главные заявление Остина с выступления в Киеве

Глава Пентагона заверил в дальнейшей поддержке Киева

В понедельник, 21 октября, Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, который находится с визитом в Киеве. В ходе встречи он объявил о выделении Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Глава Пентагона заявил о том, что в начале полномасштабного вторжения РФ украинцы использовали коктейли Молотова, чтобы защититься от техники оккупантов. Однако теперь в Украине производят одни из лучших беспилотников в мире.

"Украинские заводы сейчас выпускают одни из лучших БПЛА в мире. А опытные украинские войска ПВО защищают военных и семьи. И ваши солдаты показали невероятное мастерство", — добавил министр обороны США.

Он также подчеркнул, что если Украина попадет "под сапог Путина, то вся Европа окажется в его тени".

"Мы стоим на изломе истории. Мы можем продолжать настаивать на том, что вторжение является кардинальным грехом мировой политики, и мы можем продолжать твердо стоять против путинской агрессии. Или же мы можем позволить Путину сделать то, что он хочет, и обречь наших детей и внуков на жизнь в гораздо более кровавом и опасном мире", — заявил глава Пентагона.

Также Остин подчеркнул, что будущее Европы, НАТО и безопасность Америки зависят от борьбы Украины за свободу.

"Результаты борьбы Украины за ее волю определят траекторию глобальной безопасности. Будущее Европы сейчас поставлено на карту. Силы НАТО также поставлены на карту. И безопасность Америки — на кону", — резюмировал глава Пентагона.

Напомним, 16 октября США объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине на 425 миллионов долларов. В него войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.