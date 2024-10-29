В Украину идет серьезное похолодание: где уже сегодня будут дожди

Утром некоторые регионы накрыли туман

В Украине стоит бабье лето с его теплой погодой и невероятными пейзажами. Однако во вторник, 29 октября, эту идиллию в западных областях могут испортить дожди, также местами прогнозируются значительные туманы.

"Ночью и утром 29 октября в западных, восточных, Херсонской и Запорожской областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", — предупредили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 29 октября на западе Украины возможны дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

"В течение дня во вторник ожидается +10 +16 градусов, разве что на Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Сумщине кое-где +9 +11 градусов. В Киеве 29-го октября без осадков. Ночью +6 +8 градусов, днем +11+13 градусов . Ощутимое похолодание придет со 2-3 ноября, с ближайших субботы-воскресенья", — отметила она.

По прогнозам Укргидрометцентра, небольшие дожди, кроме западных областей, возможны также в восточных, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Днем столбики термометров поднимутся до +9 +17 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области, а самая теплая — в Закарпатье.

Как рассказывал "Телеграф", в течение этой недели ожидаются однодневные магнитные бури 5 и 6 баллов. Это оценивается как сильные магнитные бури.