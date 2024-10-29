В Україну йде серйозне похолодання: де вже сьогодні задощить

Зранку деякі регіони накрив туман

В Україні триває бабине літо з його теплою погодою та неймовірними краєвидами. Проте у вівторок, 29 жовтня цю ідилію в західних областях можуть зіпсувати дощі, також подекуди прогнозуються значні тумани.

"Вночі та вранці 29 жовтня в західних, східних, Херсонській та Запорізькій областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", — попередили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 29-го жовтня на заході України ймовірні дощі. На решті території опадів не передбачається.

"Протягом дня у вівторок очікується +10 +16 градусів, хіба що на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині подекуди +9 +11 градусів. У Києві 29-го жовтня без опадів. Вночі +6 +8 градусів, вдень +11 +13 градусів. Відчутне похолодання прийде з 2-3-го листопада, із найближчих суботи-неділі", — зазначила вона.

За прогнозами Укргідрометцентру, невеликі дощі крім західних областей можливі також у східних, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9 +17 градусів. Найнижча температура буде на Сумщині, а найтепліша — на Закарпатті.

Як розповідав "Телеграф", упродовж цього тижня очікуються одноденні магнітні бурі 5 та 6 балів. Це оцінюється як сильні магнітні бурі.