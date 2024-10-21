Тепло выше нормы, а потом дожди, но не везде: погода в Украине на конец октября

В последние дни месяца придут циклоны

Погода в Украине на протяжении третьей декады октября в основном будет определяться влиянием поля высокого атмосферного давления. Ожидается преобладание антициклона, в котором будет циркулировать тёплая воздушная масса. Поэтому температура воздуха ожидается очень комфортной и местами превысит климатическую норму на 3-5 °С. Самыми тёплыми будут периоды с 22 по 24 октября, а также с 28 по 31 октября.

Об этом известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментарии сайту "Телеграф". По его словам, под влиянием антициклона и преимущественно слабого ветра, ночами воздух будет остывать до -2…+4 °С, на юге и востоке +2…+7 °С.

Днем тонкая облачность практически не будет мешать прогреву воздуха, потому максимальные температуры ожидаются в диапазоне +11…+16 °С, в южных, центральных областях, а также на Закарпатье местами +17…+19 °С.

Такую погоду, особенно после долгого периода холодов, можно по праву считать настоящим бабьим летом. В этот период обычно наблюдаются ночные и утренние туманы, которые быстро рассеиваются в лучах дневного солнца. Умеренные, местами значительные дожди прошли по всей территории Украины.

Тёплая погода и хорошее увлажнение почвы будут благоприятными для развития озимых культур. Кроме того, осадки сильно снизили риски пожаров в экосистемах, особенно в восточных и центральных областях. Заметно улучшилось и качество воздуха.

В последние дни октября, примерно с 28 числа, стоит ждать постепенной перестройки синоптических процессов над Европой. Ожидается развитие циклонов, которые постепенно будут двигаться в восточном направлении. В Украине начнёт падать атмосферное давление, а погода станет более неустойчивой. Пройдут дожди, в южных областях местами с грозами. Также усилится ветер преимущественно юго-западного и западного направления. В то же время, температура останется на прежнем уровне и будет превышать норму на несколько градусов.

На карте показан прогноз дневной температуры воздуха в Европе на 23 октября, который наглядно демонстрирует высокий фон температур практически по всей Европе за исключением северной её части:

Ранее "Телеграф" писал, когда украинцам ждать потепления. Погода в ближайшее время будет солнечной, без дождей, но туманной.