Баллотировалась в мэры Киева и была хейтером Тимошенко: чем известна экс-нардеп Леся Оробец и как она сейчас выглядит

Женщина была народным депутатом Верховной Рады двух созывов

Леся Оробец — известная в украинской политике личность. Она была народным депутатом двух созывов Верховной Рады, баллотировалась в мэры Киева и известна своей критикой Юлии Тимошенко в парламенте.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Лесе Оробец и как она сейчас выглядит, спустя десять лет после депутатства.

Леся Оробец — что о ней известно

Леся Оробец — бывший народный депутат Украины 6 и 7 созывов Верховной Рады. Она коренная киевлянка, родилась 3 мая 1982 года, сейчас ей 42 года. В начале политической карьеры Леся была членом партии ВО "Батькивщина" и входила в Политсовет партии. Однако в 2014 году вышла из партии.

Известно, что Леся Оробец имеет юридическое образование. Она окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет специальность юрист-международник и переводчик с английского языка. В свое время она была помощником народного депутата Юрия Оробца, который является ее отцом. Также работала в юридических организациях и была соучредителем фирмы "Ритейл Кредит Групп". Известно, что она замужем за Александром Омельчуком, они вместе воспитывают двух дочерей.

В 2014 году Леся Оробец заявила о своем желании баллотироваться в мэры Киева и даже вышла из "Батькивщины" ради этой цели. По результатам выборов, которые состоялись 25 мая 2014 года, Оробец заняла второе место, набрав 8,46 % голосов избирателей.

Также Леся Оробец известна своей критикой Юлии Тимошенко на должности премьер-министра. По словам народного депутата, действия Тимошенко и ее правительства не имели цели защитить национальные интересы Украины. Речь шла о продаже стратегических предприятий Украины, которые наполняли государственный бюджет, в частные руки.

Новую волну критики и возмущения у Оробец вызвали действия Юлии Тимошенко во время "газового кризиса 2009 года". Она сказала тогда, что правительство Тимошенко кризис не преодолевает, а обостряет.

Леся Оробец сейчас — как она выглядит

После 2014 года Леся Оробец в парламент не избиралась. Однако из медийного пространства полностью не пропала, а во время войны, судя по ее постам в Facebook, осталась в Киеве.

Так, в 2022 году Оробец писала колонки для издания Главком, а в 2023 году стала спикером на Ярмарке институционного развития.

В апреле 2024 года Леся Оробец снова всплыла в новостях, однако, не с очень хорошим информационным поводом. Бывший народный депутат рассказала в сети, что ее едва ли не сбила машина. А когда она начала снимать дерзкого водителя на камеру, он выскочил из машины, отобрал у нее телефон и наорал на нее. Телефон Оробец все же удалось вернуть, она выложила в сеть фото горе-водителя и написала на него заявление в полицию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Анатолий Матиос и что известно о его службе в ВСУ. Он известен украинцам, как военный прокурор с татуировкой совы.