Крымская "няш-мяш" Поклонская продолжает называть себя украинкой

Наталья Поклонская — небезызвестная личность в украинском медиапространстве. Она была прокурором Крыма еще до аннексии полуострова Россией, а потом стала коллаборанткой и начала сотрудничать с оккупационными властями. За свою милую внешность Поклонская получила прозвище "крымская няш-мяш".

"Телеграф" решил выяснить, что известно о деятельности Натальи Поклонской и как она теперь выглядит.

Наталья Поклонская — что о ней известно

Наталья Поклонская — известная коллаборантка, которая поддержала аннексию Крыма Россией в 2014 году и пошла на сотрудничество с оккупационными властями. После так называемой "крымской весны" Поклонская получала разные должности в органах прокуратуры — была главным прокурором Крыма, была избрана депутатом в российскую Госдуму, ездила послом РФ в Кабо-Верде, работала заместителем председателя Россотрудничества, была магистром международных дел МИД России.

Сейчас Наталья Поклонская является советником генерального прокурора России. Она получила эту должность в июне 2022 года. Также "крымская няш-мяш" является членом фракции "Единая Россия". И продолжает нести в массы российские нарративы, в том числе через свой телеграмм-канал.

Наталья Поклонская сейчас — как она выглядит

Помимо своей прокурорской деятельности в России Наталья Поклонская ведет свой личный телеграмм-канал, в котором почти 30 тысяч подписчиков. И публикует она там весьма специфичные и эзотерические посты, а также свои фото и видео. Так, недавно прокурорша опубликовала фото и видео в вышиванке, а также в ведьмовском образе с характерным макияжем. Выглядит она при этом очень странно.

К слову, об эзотерике. Поклонская в 2024 году выпустила книгу "Мысли вслух", в жанре философии и эзотерики. И цитаты из этой книги она также публикует в своем телеграмм-канале.

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года Наталья Поклонская посетила оккупированную часть Херсонской области. Там она пришла в школу и прочитала лекцию школьникам под названием "Разговоры о важном". В регион ее пригласил так называемый "сенатор" Игорь Кастюкевич. Ранее в марте 2024 году Поклонская выступала перед студентами Московской финансово-юридической академии. Она читала им лекцию на тему 10-летия "крымской весны".

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