Балотувалася у мери Києва та була хейтером Тимошенко: чим відома екснардепка Леся Оробець і як вона зараз виглядає

Жінка була народним депутатом Верховної Ради двох скликань

Леся Оробець – відома в українській політиці особистість. Вона була народним депутатом двох скликань Верховної Ради, балотувалася у мери Києва та відома своєю критикою Юлії Тимошенко у парламенті.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Лесю Оробець і як вона зараз виглядає через десять років після депутатства.

Леся Оробець — що про неї відомо

Леся Оробець – колишня народна депутатка України 6 та 7 скликань Верховної Ради. Вона корінна киянка, народилася 3 травня 1982 року, зараз їй 42 роки. На початку політичної кар’єри Леся була членом партії ВО "Батьківщина" та входила до Політради партії. Проте у 2014 році вийшла з партії.

Відомо, що Леся Оробець має юридичну освіту. Вона закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має спеціальність юрист-міжнародник та перекладач з англійської мови. Свого часу вона була помічником народного депутата Юрія Оробця, котрий є її батьком. Також працювала в юридичних організаціях та була співзасновником фірми "Рітейл Кредит Груп". Відомо, що вона одружена з Олександром Омельчуком, вони разом виховують двох доньок.

У 2014 році Леся Оробець вирішила балотуватися в мери Києва і навіть вийшла з "Батьківщини" заради цієї мети. За результатами виборів, які відбулися 25 травня 2014 року, Оробець посіла друге місце, набравши 8,46% голосів виборців.

Також Леся Оробець відома своєю критикою Юлії Тимошенко на посаді прем’єр-міністра. За словами народного депутата, дії Тимошенко та її уряду не мали на меті захистити національні інтереси України. Йшлося про продаж стратегічних підприємств України, що наповнювали державний бюджет, у приватні руки.

Нову хвилю критики та обурення в Оробець викликали дії Юлії Тимошенко під час "газової кризи 2009 року". Вона сказала тоді, що уряд Тимошенко кризу не долає, а загострює.

Леся Оробець зараз – як вона виглядає

Після 2014 року Леся Оробець до парламенту не обиралася. Проте з медійного простору повністю не зникла, а під час війни, судячи з її постів у Facebook, залишилася у Києві.

Так, у 2022 році Оробець писала колонки для видання Главком, а у 2023 році стала спікером на Ярмарку інституційного розвитку.

У квітні 2024 року Леся Оробець знову спливла в новинах, однак, з не дуже добрим інформаційним приводом. Колишня народна депутатка розповіла у мережі, що її ледве не збила машина. А коли вона почала знімати зухвалого водія на камеру, він вискочив з авто, відібрав у неї телефон і накричав на неї. Телефон Оробець все ж таки вдалося повернути, вона виклала в мережу фото горе-водія і написала на нього заяву в поліцію.

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