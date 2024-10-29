Выборы президента Украины в 2025 году фейк? Стефанчук сделал новое заявление

Пока в Украине война – выборов не будет

Президентские выборы в Украине могут состояться уже в следующем году, тогда же Россия вернет нашему государству все оккупированные территории. Это заявление сделал брат председателя Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Николай Стефанчук, но затем его опроверг.

Как передает "Главком", по его словам, выборы президента Украины могут состояться уже через 6-9 месяцев. При этом на вопрос журналистов, означает ли это то, что война с РФ завершится он сказал: "Так и будет".

До этого Стефанчук настоял, что Россия вернет нашему государству все территории, даже захваченные в 2014 году. Сюда же входят и Донбасс, и Крым. Также РФ выплатит репарации, как проигравшая страна.

В то же время Стефанчук отрицает свои слова, которые цитирует польское издание Wiadomości w Onet. По его словам, против него якобы "началась лживая информационная атака".

"Издание распространяет ложные сведения и утверждает, будто я на каких-то "ресторанных ужинах" высказывался относительно сроков проведения выборов за 6-9 месяцев. Это является абсолютной и откровенной ложью. Пока в Украине введено военное положение никаких манипуляций и спекуляций на тему выборов не может быть", – написал Стефанчук.

Нардеп подчеркнул, что "любые разговоры о начале избирательного процесса и о выборах могут начаться исключительно только после победы Украины", а он сам якобы "ни разу не ужинал ни в одном ресторане с этим "журналистом"".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что действующий президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений во время своего визита в Исландии. Он говорил о войсках КНДР, кандидате в президенты США Дональде Трампе и планах России.