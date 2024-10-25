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Двадцать лет после Оранжевой революции: как сейчас выглядит Виктор Ющенко и его жена Екатерина

Автор
Галина Струс
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Автор
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Сейчас Виктору Ющенко уже 70 лет и он не часто появляется на публике с женой Новость обновлена 25 октября 2024, 17:47
Сейчас Виктору Ющенко уже 70 лет и он не часто появляется на публике с женой. Фото Коллаж "Телеграф"

Экс-президент редко появляется на публике вместе с женой

Виктор Ющенко — третий по счету президент независимой Украины. Он пришел к власти после Оранжевой революции, которая началась в ноябре 2004 года. В этом году Украина отмечает 20-ю годовщину этой революции.

По этому поводу в Музее истории Киева открылась выставка, посвященная истории протестных движений в мире. В рамках выставки показали также и самые яркие экспонаты и моменты Оранжевой революции. Как сообщила народный депутат Ирина Геращенко, третий президент Украины Виктор Ющенко вместе с женой Екатериной посетил эту выставку.

Ющенко фото

На свежих фото можно увидеть, как сейчас выглядит Виктор Ющенко, которого перед выборами в 2004 году отравили. После этого покушения лицо президента было сильно искажено. Теперь же он просто выглядит на свой возраст — ему уже 70 лет, а следы отравления уже не так заметны, как 20 лет назад.

Ющенко фото

Вместе с мужем на выставке побывала и Екатерина Ющенко, которая во время Оранжевой революции поддерживала мужа. Она и 20 лет назад ходила с ним на Майдан и приняла на себя роль первой леди после победы Виктора Андреевича на выборах.

Ющенко фото

Среди гостей на открытии выставки были замечены также народные депутаты Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Марина Порошенко — тоже жена бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ющенко фото
Ющенко фото
Ющенко фото
Ющенко фото

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Виктор Ющенко до покушения и какой он сейчас. С момента отравления прошло 20 лет.

Теги:
#Виктор Ющенко #Оранжевая революция #Екатерина Ющенко