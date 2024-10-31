Баканов в начале полномасштабного вторжения пристроил своего сына в СБУ - СМИ (видео)

Артур Лазаренко отказался общаться с журналистами

По данным нового журналистского расследования, бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в начале полномасштабного вторжения России в Украину устроил своего сына Артура Лазаренко на службу в СБУ. Он работает там до сих пор.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды" "Во имя отца и сына". По информации источников издания, Артур Лазаренко (он носит фамилию матери), как и отец, стал лейтенантом и служит в 6 управлении департамента контрразведки СБУ. Занимающий эту должность должен курировать работу военных заводов и предприятий оборонного комплекса во время войны.

Артур Лазаренко не пожелал ответить журналистам, как он попал в СБУ, чем занимался до этого и что делает в должности. Он заявил, что не хочет рассказывать о "личной жизни". Иван Баканов, которому позвонили по телефону расследователи, сначала также отказался раскрывать информацию о "действующем работнике СБУ во время войны".

Однако позже экс-глава СБУ уточнил, что его сын, Артур Лазаренко с детства строит военную карьеру. Он учился в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.

"Я, как отец своего сына Лазаренко Артура Ивановича, горжусь им. С марта 2022 года он присоединился к рядам ВСУ и по состоянию на сегодняшний день выполняет сложные служебные задачи по противодействию вооруженной агрессии против Украины, в том числе и в зоне боевых действий", – отметил Баканов.

Журналисты обратились в СБУ, где получили подтверждение, что Лазаренко служит в учреждении с марта 2022 года. В то время Службу возглавлял Иван Баканов.

"Лазаренко Артур Иванович был принят на военную службу в СБУ 21 марта 2022 года в звании младшего сержанта, в период когда главой Службы безопасности был И. Г. Баканов. Отдельно обращаем внимание, что во время действия военного положения освобождение военнослужащих Службы безопасности Украины возможно исключительно при наличии оснований, определенных в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", — отметили в пресс-службе СБУ.

Как сообщал "Телеграф", Иван Баканов стал фигурантом уголовного производства Госбюро расследований (ДБР) из-за оккупации части страны. В 2023 году его Баканова обвиняли в провале работы СБУ перед началом полномасштабного вторжения РФ и на его начальном этапе.