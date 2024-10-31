Баканов на початку повномасштабного вторгнення влаштував свого сина в СБУ - ЗМІ (відео)

Артур Лазаренко відмовився спілкуватися із журналістами

За даними нового журналістського розслідування, колишній глава Служби безпеки України Іван Баканов на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ. Він працює там досі.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди" "В ім'я отця і сина". За інформацією джерел видання, Артур Лазаренко (він має прізвище матері), як і батько, став лейтенантом і служить у 6 управлінні департаменту контррозвідки СБУ. Той, хто займає цю посаду, має курувати роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу під час війни.

Артур Лазаренко не побажав відповісти журналістам, як він потрапив до СБУ, чим займався до цього, та що робить на посаді. Він заявив, що не хоче розповідати про "особисте життя". Іван Баканов, якому зателефонували розслідувачі, спочатку також відмовився розкривати інформацію про "діючого працівника СБУ під час війни".

Проте пізніше ексочільник СБУ уточнив, що його син, Артур Лазаренко з дитинства будує військову кар'єру. Він навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

"Я, як батько свого сина Лазаренка Артура Івановича, пишаюся ним. З березня 2022 року він приєднався до лав ЗСУ та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі і в зоні бойових дій", – зазначив Баканов.

Журналісти звернулися до СБУ, де отримали підтвердження, що Лазаренко служить в установі з березня 2022 року. На той час Службу очолював Іван Баканов.

"Лазаренко Артур Іванович був прийнятий на військову службу до СБУ 21 березня 2022 року у званні молодшого сержанта, в період коли головою Служби безпеки був І. Г. Баканов. Окремо звертаємо увагу, що під час дії воєнного стану звільнення військовослужбовців Служби безпеки України можливе виключно за наявності підстав, визначених у статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", — зазначили у пресслужбі СБУ.

Як повідомляв "Телеграф", Іван Баканов став фігурантом кримінального провадження Держбюро розслідувань (ДБР) через окупацію частини країни. У 2023 році його Баканова звинувачували у провалі роботи СБУ перед початком повномасштабного вторгнення РФ та на початковому його етапі.