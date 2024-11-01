Рекордная цифра: в Генштабе назвали количество беспилотников, которыми РФ атаковала Украину в октябре

В основном армия РФ атакует гражданскую и критическую инфраструктуру

За прошедший октябрь россияне атаковали Украину 2023-я единицами "шахедов" и беспилотников неустановленного типа. В Генштабе рассказали, сколько из них было обезврежено.

"Из них 1185 было уничтожено/подавлено украинскими защитниками, 738 единиц локационно потеряно, еще 29 БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства нашего государства", — говорится в сообщении.

Для сравнения, в сентябре россияне применили 1300 беспилотников для атак по нашей стране, это было самое большое количество за месяц с начала полномасштабной войны. Однако, как видим, теперь враг побил свой кровавый рекорд.

В целом с начала 2024 года россияне запустили по территории Украины 6 987 ударных БПЛА. В основном они пытались ударить ими по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства. Зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы продолжают круглосуточно защищать украинское небо", — добавили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", с вечера четверга, 31 октября, россияне начали массированно атаковать украинские города ударными беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами. На Киевщине в результате вражеской атаки повреждения получили два частных дома. Также три ударных дрона ударили по жилым домам в Золотоноше Черкасской области, травмированы люди.