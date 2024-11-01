Рекордна цифра: у Генштабі назвали кількість безпілотників, якими РФ атакувала Україну у жовтні

Переважно армія РФ атакує цивільну та критичну інфраструктуру

За жовтень, що минув, росіяни атакували Україну 2023-ма одиницями "шахедів" та безпілотників невстановленого типу. У Генштабі розповіли, скільки з них було знешкоджено.

"З них 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Для порівняння, у вересні росіяни застосували 1300 безпілотників для атак по нашій країні, це була найбільша кількість за місяць з початку повномасштабної війни. Проте, як бачимо, тепер ворог побив свій кривавий рекорд.

В цілому з початку 2024 року росіяни запустили по території України 6 987 ударних БпЛА. Переважно, вони намагалися вдарити ними по цивільній та критичній інфраструктурі України.

"Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об’єктів держави. Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо", — додали у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", з вечора четверга, 31 жовтня, росіяни почали масовано атакувати українські міста ударними безпілотниками та керованими авіаційними ракетами. На Київщині внаслідок ворожої атаки пошкодження отримали два приватні будинки. Також три ударні дрони вдарили по житлових будинках у Золотоноші Черкаської області, травмовано людей.