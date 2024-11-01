"Неуправляемая информационная бомба": Фесенко откровенно высказался о Безуглой

Нардепка чувствует себя самостоятельной фигурой на политической шахматной доске

К нардепу от "Слуги народа" Марьяне Безуглой, героине многочисленных скандалов, некоторые военные на фронте относятся с большим доверием, она имеет в их среде немалый авторитет.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA заявил политолог Владимир Фесенко.

— Я спрашивал некоторых известных на фронте военных об отношении к Марьяне. А мне ответили: главный авторитет среди журналистов и военных корреспондентов — это [Юрий] Бутусов, а на втором месте — Марьяна [Безуглая]. И многие в армии, в ВСУ (в первую очередь люди, недовольные внутренней ситуацией, своими командирами, теми или иными проблемами) пишут к Марьяне.

Они считают, что Марьяна близка к Офису президента, самому президенту. Если критиковать что-то внутри Вооруженных сил, никакого результата [не будет]. А если через Марьяну — будет обнародование, возможно, расследование, какие-то последствия, — говорит политический эксперт.

По его мнению, в конце 2023 года Безуглая "вышла из берегов" в критике главкома ВСУ Валерия Залужного.

— Она это сделала (ударила по Залужному. — Ред.) и тогда у нее стала репутация запускаемой "торпеды". Но я бы другую аналогию использовал: Марьяна сейчас — неуправляемая информационно-политическая бомба… Она уже почувствовала себя самостоятельной фигурой и очень напоминает комиссарш в кожаных тужурках времен Гражданской войны, — говорит Владимир Фесенко. — Мне рассказывали, как Марьяна ведет себя на фронте и не только на фронте. Когда она уже была депутатом, но широкая общественность о ней еще не знала, "с пыра" открывала кабинет любого генерала и давала наставления, что ему делать.

Политолог также рассказал, что за рубежом Безугла могла загнать в угол министра обороны соседней страны и высказать ему всю "правду-матку".

— Она почувствовала, что стала "голосом окопной правды": ей пишут, дают компромат… Она почувствовала свою самостоятельную роль, чувствует себя самостоятельным игроком, поэтому у меня отношение к Марьяне очень и очень неоднозначное. И потому я говорю: она, скорее, неуправляемая информационно-политическая бомба.

"Телеграф" ранее писал, что военные объяснили, почему "наезды" Безуглой на главкомов ВСУ не изменят армию.