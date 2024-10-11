Политолог разложил по полочкам, что не так с Марьяной Безуглой

Уже несколько лет она продолжает делать скандальные заявления

После ракетной атаки россиян на Днепропетровскую область народный депутат Марьяна Безуглая раскрыла информацию о прилете к украинскому ЗРК Patriot. Парламентарий также поспешила обвинить в нем руководство ВСУ.

Комментируя эту скандальную историю политолог Олег Саакян в интервью "Телеграфу" спрогнозировал, продолжит ли Марьяна Безуглая озвучивать хайповые тезисы.

"Она продолжит это делать. Просто, когда будет доходить до границы, будет немножечко понижать градус. Она – разумный человек достаточно. Она прекрасно чувствует и понимает этот момент и мы видели, как она уже уходила активно из медиа, снова возвращалась… Она волнами присутствует и дозируется", – предположил Саакян.

По его мнению, механически проблему решить не удастся. Он отметил, что никто не избавится в политическом поле от возможности иметь человека для таскания каштанов из огня. И добавил, что в армии есть целый ряд реальных проблем, часть из которых Марьяна освещает вполне справедливо.

"Другое дело, что когда она это освещает, то информация дискредитирована уже с самого начала. Соответственно, есть основания, есть запрос, на такую критику в частности. То есть это не только она, а ее цитируют, потому что понимают, что это будет хайпово. Ее поддерживают, общество разгоняет ее тезисы, потому что они видят в этом также часть правды, которую они знают. И соответственно это более широкое явление, чем просто она. Если завтра она замолчит, появится кто-то другой, кто эту волну все равно оседлает", – сказал политолог.

Причиной вышесказанного он назвал системные проблемы в силах обороны, которые игнорируются. Таким образом, когда о них говорит Безуглая, то общество реагирует, поскольку "два раза в сутки и сломанные часы правильное время показывают".

Саакян предложил три способа изменить ситуацию, которые нужно использовать одновременно. Во-первых, нужно уменьшать количество проблем, во вторых, наполнять информационный вакуум, и в третьих, нужна правовая ответственность.

"Если действительно ее шаги привели к ситуации в Угледаре, это должно было расследоваться, должны были данные как минимум в парламенте заслушиваться. От минимального уровня политической ответственности – жесткого осуждения и канцелинга – до юридической ответственности, если такие шаги действительно повлекли за собой нарушения законодательства и нанесли серьезный вред по этой, по другим ситуациям", – поделился своим мнением эксперт.

В то же время, пока нет приговора суда – это ее политическая позиция, добавил он. Более того – это ее депутатская работа по контролю. По его мнению, Марьяна Безуглая может приобщить к каждому такому случаю большое количество обращений от людей и сказать: "Я как народная избранница реагирую на то, что говорят люди".

Саакян обратил внимание на то, что большое значение имеют слова, которые используются в описании ситуации. Например, акценты между "уничтожено" и "повреждено" – они разные, подразумевая ситуацию с ЗРК "Пэтриот".

"Это очень зависит от того, какими словами вы описываете ситуацию и какой нарратив. То есть как вы описываете ее, какую сюжетную линию вы вкладываете в эту историю. И вот сюжетные линии от Марьяны, они часто, мягко говоря, угрожающие и опасные", – заключил политолог.

Напомним, Марьяна Безуглая раскритиковала законопроект, который освобождает от ответственности за самовольное оставление воинской части в первый раз, и заявила, что его автор хочет "легализовать дезертирство".