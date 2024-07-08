"Боже, какое конченое…": скандал между Безуглой и Игнатом не утихает

Сообщения делают в Facebook

Не утихает скандал между нардепкой Марьяной Безуглой и бывшим спикером Воздушных сил Юрием Игнатом, которые на днях сцепились на Facebook. Напомним, Безугла наехала на командование Воздушных сил Украины и призвала отправить генерала Николая Олещука в отставку "вслед за Содолем". Игнат ей ответил и понеслось.

В понедельник, 8 июля, на фоне удара россиян по детской больнице "Охматдет", Безуглая сделала сообщение в своем аккаунте на FB, где снова вспомнила о Воздушных силах. На этот раз попросила командование "не врать снова об "обломках". Очевидно, намекая на то, что силы ПВО якобы не всегда сбивают все ракеты, про которые отчитываются.

Юрий Игнат отреагировал на сообщение Безуглой. Эмоций не скрывал.

"Боже, какое конченое! Кто говорил об обломках? Циничная мерзость…", — написал бывший спикер.

К слову, Марьяна Безуглая не впервые наезжает на командование ВСУ, в частности генералов. Так, неделю назад, 30 июня, нардеп заявила о том, что подает в Государственное бюро расследований заявление на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она обвинила его в препятствовании деятельности народного депутата. Позже стало известно, что на Безуглую планируют пожаловаться в ДБР ее коллеги из комитета обороны.

Кроме того, в июне нардеп наехала на тогдашнего руководителя ОСУВ "Хортица", генерала Юрия Содоля. Безуглая обвинила его в прорыве русской армии возле Торецка. К слову, Содоля вскоре уволили.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Марьяна Безуглая посмеялась над депутатами, которые фотографировались с генсеком НАТО.