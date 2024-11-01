Достойная конкурентка судье Бандуре: что известно о фанатке яркого макияжа Жанне Усенко-Черной

Яркий макияж замглавы ЦИК также стал предметом обсуждения в соцсетях

Жанна Усенко-Черная — украинская госслужащая, заслуженный юрист Украины и бывшая заместитель главы Центральной избирательной комиссии. В свое время о ней заговорили в соцсетях, как о фанатке яркого и даже агрессивного макияжа. Такой макияж может составить достойную конкуренцию макияжу судьи с Ровенщины Аллы Бандуры.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Жанне Усенко-Черной, о которой раньше много шутили в соцсетях.

Жанна Усенко-Черная — что о ней известно

Жанна Усенко-Черная коренная киевлянка, она родилась 1 мая 1973 года, сейчас ей 51 год. В 1997 году она окончила Киевский университет Шевченко по исторической специальности, а чуть позже окончила еще и Институт международных отношений Киевского университета Шевченко по специальности "Международное право".

В августе 1999 года Жанна Усенко-Черная стала работать главным консультантом Национального бюро по соблюдению Конвенции о защите прав и основных свобод человека Минюста Украины. Позже Усенко-Черная стала главным консультантом секретариата Комитета ВР по вопросам правовой политики.

Также в своей карьере Жанна Усенко-Черная работала юридическим советником в компании "Евро-Украина Консалтинг", была консультантом секретариата Комитета ВР по вопросам правовой политики и занимала другие должности в государственных органах власти.

В конце 2004 года Жанна Усенко-Черная стала членом Центральной избирательной комиссии. А с июня 2007 ее повысили до должности заместителя председателя ЦИК. В это время женщина стала чаще появляться в медиапространстве и многим украинцам запомнилась своим ярким выразительным макияжем и необычной прической, которую периодически меняла.

Сейчас о Жанне Усенко-Черной мало что известно, она не ведет страницы в Instagram и Facebook под своим настоящим именем, не публикует личные фото и не появляется в новостях.

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