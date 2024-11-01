Гідна конкурентка судді Бандурі: що відомо про фанатку яскравого макіяжу Жанну Усенко-Чорну

Яскравий макіяж заступниці голови ЦВК також став предметом обговорення в соцмережах

Жанна Усенко-Чорна – українська держслужбовець, заслужений юрист України та колишня заступниця голови Центральної виборчої комісії. Свого часу про неї заговорили в соцмережах як про фанатку яскравого і навіть агресивного макіяжу. Такий макіяж може скласти гідну конкуренцію макіяжу судді з Рівненщини Алли Бандури.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Жанну Усенко-Чорну, про яку раніше багато жартували у соцмережах.

Жанна Усенко-Чорна — що про неї відомо

Жанна Усенко-Чорна корінна киянка, вона народилася 1 травня 1973 року, зараз їй 51 рік. У 1997 році вона закінчила Київський університет Шевченка за історичною спеціальністю, а згодом закінчила ще й Інститут міжнародних відносин Київського університету Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".

У серпні 1999 року Жанна Усенко-Чорна почала працювати головним консультантом Національного бюро з дотримання Конвенції про захист прав та основних свобод Мін’юсту України. Пізніше Усенко-Чорна стала головним консультантом Секретаріату Комітету ВР з питань правової політики.

Також у своїй кар’єрі Жанна Усенко-Чорна працювала юридичним радником у компанії "Євро-Україна Консалтинг", була консультантом секретаріату Комітету ВР з питань правової політики та обіймала інші посади у державних органах влади.

Наприкінці 2004 року Жанна Усенко-Чорна стала членом Центральної виборчої комісії. А з червня 2007 року її підвищили до посади заступниці голови ЦВК. У цей час жінка почала з’являтися в медіапросторі і багатьом українцям запам’яталася своїм яскравим виразним макіяжем і незвичайною зачіскою, яку періодично змінювала.

Зараз про Жанну Усенко-Чорну мало що відомо, вона не веде сторінки в Instagram та Facebook під своїм справжнім ім’ям, не публікує особисті фото та не з’являється у новинах.

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