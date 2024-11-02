В России обвинили Украину в "срыве договоренностей" и опять начали угрожать

В Москве вновь набросились на Украину с обвинениями

В России опять грозят Украине потерей всей территории. При этом там даже начали упрекать Киев в "игнорировании международных обязательств".

Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на "XVI Ассамблее Русского мира". Его слова приводят пропагандистские СМИ.

"Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", — сказал он.

По его словам, Украина якобы трижды сорвала "договоренности" с Россией — в феврале 2014, в феврале 2015 и апреле 2022.

Как известно, 20 февраля 2014 года Россия начала военный захват Крымского полуострова. Спустя день представители оппозиции и тогдашний президент Виктор Янукович подписали соглашение относительно завершения акций Евромайдана, согласно которому должна быть восстановлена Конституция 2004 года, сформировано правительство согласия и проведены досрочные выборы до конца 2014 года. Договор был подписан с участием международных посредников. Россия от подписания отказалась. 22 февраля Янукович после консультаций с пророссийскими силами отказался от соглашения, а Верховная Рада приняла решение о проведении досрочных выборов.

В феврале 2015 года были подписаны Минские соглашения, которыми предлагалось заморозить конфликт на востоке Украины. Примечательно, что они должны были завершиться полным прекращением огня, однако лишь в первые сутки "перемирия" российские марионетки нанесли 112 ударов по позициям украинских военных, в том числе и с использованием РСЗО и танков.

В апреле 2022 года прошли переговоры в Стамбуле с участием украинской и российской делегаций. В ходе встречи Киев фактически согласился на внеблоковый, безъядерный статус, ограничение численности ВСУ и другое. Однако сразу после этого Россия начала требовать от Украины сделать российский язык вторым государственным, отменить взаимные санкции и отказаться от претензий в международных судах. На фоне деоккупации Бучи и уничтожения крейсера "Москва", а также отсутствия понимания дальнейшего статуса Крыма и ОРДЛО эти переговоры ни к чему не привели.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ сообщили, что Украина и Россия якобы ведут переговоры о взаимном прекращении обстрелов энергетических объектов. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Москва вряд ли откажется от попыток оставить украинцев без электричества зимой.