Украина и Россия ведут переговоры из-за обстрелов объектов энергетики — FT

Для сторон удары по энергетике являются способом давления друг на друга

Украина и Россия могут вести предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Впрочем, сейчас нет оснований полагать, что они к чему-либо приведут.

Об этом говорится в материале Financial Times. Источники издания среди высокопоставленных украинских чиновников отметил, что Киев хочет возобновить переговоры с посредничеством Катара.

"Идут очень ранние переговоры о возможном перезапуске чего-либо. Сейчас идут переговоры об энергетических объектах", — сказал он.

Неназванный украинский чиновник сообщил изданию, что стороны уже имеют договоренности на уровне спецслужб о сокращении частоты атак на энергетическую инфраструктуру. Однако речь не идет о полном отказе от подобных ударов, а Украина видит в них возможность оказывать давление на Россию.

В то же время один российский чиновник отметил, что Владимир Путин не пойдет на сделку до тех пор, пока украинские войска находятся в Курской области.

Издание отмечает, что переговоры по ограничению ударов якобы планировались в Катаре в августе, но украинская операция в Курской области их сорвала.

Как сообщалось ранее, в Миненерго сообщили, что украинская энергосистема может работать стабильно этой зимой, но российские обстрелы могут вернуть отключения света.