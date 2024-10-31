Войска КНДР, план Победы и возможность территориальных уступок - главное из интервью Зеленского
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Коротко о важном
Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью южнокорейскому телеканалу KBS во время которого сделал ряд важных заявлений. Он рассказал о военных из КНДР в России, обозначил четкую позицию относительно возможных мирных переговоров с Москвой, а также анонсировал обращение к Южной Корее с запросом о предоставлении оружия.
Президент с уверенностью заявил о том, что желание РФ "применить" в войне против Украины военных из КНДР представляет угрозу не только для нашего государства, но и для всего Азиатского региона. "Телеграф" собрал для читателей самые важные тезисы из интервью Зеленского.
Что сказал президент Украины во время разговора с журналисткой южнокорейского телеканала KBS:
- Сейчас в подготовительном лагере в РФ находятся 3 тысячи военных из КНДР, и их количество в ближайшее время может вырасти до 12 тысяч. Кроме этого, ведутся переговоры о привлечении инженерных войск и гражданских специалистов для работы на российских военных заводах.
- Путин проверяет, как Запад, НАТО и Южная Корея будут реагировать на участие войск КНДР в войне против Украины. Если реакция будет слабой, то РФ будет привлекать еще больше северокорейских военных. Так было с Крымом 10 лет назад.
- Привлечение военных из КНДР является попыткой Путина избежать дополнительной мобилизации в России.
- После вступления северокорейских военных в войну Украина может подать запрос на арест Ким Чен Ына в Международный уголовный суд. Как это было с Путиным.
- Украина официально обратится к Южной Корее с запросом о военной помощи. Речь идет об артиллерии, системах ПВО и не только.
- Если Трамп в случае победы захочет завершить войну, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится.
- План Победы создан для усиления позиции Украины. И с сильных позиций Украина готова к дипломатии. Дипломатия — это значит тот или иной формат переговоров.
- Украина предложила саммит мира и свою формулу, к которой готова присоединить предложения других стран.
- Победа — это когда Украина и весь мир заставляет Россию закончить войну дипломатией, а не через потери. Справедливый мир путем дипломатии — это победа и это очень важно.
- План Победы хоть и является амбициозным для Украины, но для стран мира в нем "ничего такого лишнего нет, чем бы они не могли поделиться и просто нам помочь. Там нет никаких преувеличений".
- Украина готова использовать Курскую операцию при окончании войны, дипломатических шагах или военных тактических шагах на поле боя, если это будет иметь влиятельный эффект.
Напомним, впервые об отправке северокорейских войск в Россию в СМИ заговорили в начале октября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по военному объекту российских оккупантов возле временно оккупированного Донецка — сообщалось о гибели 20 военнослужащих. Также ВСУ могли уничтожить шестерых офицеров Северной Кореи.
Далее российский "президент" Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. О переброске северокорейских солдат в Россию тогда заговорили и военные Южной Кореи, но в США поначалу не подтверждали эту информацию.
Лишь 23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые официально подтвердил присутствие северокорейских войск в России.
Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько солдат из КНДР готовы принять участие в войне против Украины.