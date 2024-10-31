Войска КНДР, план Победы и возможность территориальных уступок - главное из интервью Зеленского

Коротко о важном

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью южнокорейскому телеканалу KBS во время которого сделал ряд важных заявлений. Он рассказал о военных из КНДР в России, обозначил четкую позицию относительно возможных мирных переговоров с Москвой, а также анонсировал обращение к Южной Корее с запросом о предоставлении оружия.

Президент с уверенностью заявил о том, что желание РФ "применить" в войне против Украины военных из КНДР представляет угрозу не только для нашего государства, но и для всего Азиатского региона. "Телеграф" собрал для читателей самые важные тезисы из интервью Зеленского.

Что сказал президент Украины во время разговора с журналисткой южнокорейского телеканала KBS:

Сейчас в подготовительном лагере в РФ находятся 3 тысячи военных из КНДР, и их количество в ближайшее время может вырасти до 12 тысяч. Кроме этого, ведутся переговоры о привлечении инженерных войск и гражданских специалистов для работы на российских военных заводах.

Путин проверяет, как Запад, НАТО и Южная Корея будут реагировать на участие войск КНДР в войне против Украины. Если реакция будет слабой, то РФ будет привлекать еще больше северокорейских военных. Так было с Крымом 10 лет назад.

Привлечение военных из КНДР является попыткой Путина избежать дополнительной мобилизации в России.

После вступления северокорейских военных в войну Украина может подать запрос на арест Ким Чен Ына в Международный уголовный суд. Как это было с Путиным.

Украина официально обратится к Южной Корее с запросом о военной помощи. Речь идет об артиллерии, системах ПВО и не только.

Если Трамп в случае победы захочет завершить войну, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится.

План Победы создан для усиления позиции Украины. И с сильных позиций Украина готова к дипломатии. Дипломатия — это значит тот или иной формат переговоров.

Украина предложила саммит мира и свою формулу, к которой готова присоединить предложения других стран.

Победа — это когда Украина и весь мир заставляет Россию закончить войну дипломатией, а не через потери. Справедливый мир путем дипломатии — это победа и это очень важно.

План Победы хоть и является амбициозным для Украины, но для стран мира в нем "ничего такого лишнего нет, чем бы они не могли поделиться и просто нам помочь. Там нет никаких преувеличений".

Украина готова использовать Курскую операцию при окончании войны, дипломатических шагах или военных тактических шагах на поле боя, если это будет иметь влиятельный эффект.

Напомним, впервые об отправке северокорейских войск в Россию в СМИ заговорили в начале октября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по военному объекту российских оккупантов возле временно оккупированного Донецка — сообщалось о гибели 20 военнослужащих. Также ВСУ могли уничтожить шестерых офицеров Северной Кореи.

Далее российский "президент" Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. О переброске северокорейских солдат в Россию тогда заговорили и военные Южной Кореи, но в США поначалу не подтверждали эту информацию.

Лишь 23 октября министр обороны США Ллойд Остин впервые официально подтвердил присутствие северокорейских войск в России.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский сказал, сколько солдат из КНДР готовы принять участие в войне против Украины.