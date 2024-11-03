Мобилизация или капитуляция: заявление Маси Найема вызвало дискуссию в сети

Военнослужащие на передовой не смогут сражаться вечно

Если Украина не найдет откуда взять 160 тысяч новых военных за два месяца, то она может капитулировать. При этом украинцам стоит задуматься о том, что они могут потерять, если фронт упадет.

Такое мнение высказал адвокат и ветеран боевых действий Маси Найем в разговоре с LB.ua. По его словам, стоит поговорить с обществом честно.

"Я бы обществу сказал такое — если вы, 160 тысяч человек, не придете мобилизоваться на протяжении следующих двух месяцев, то мы подписываем капитуляцию", — сказал он.

Найем отметил, что некоторые военнослужащие находятся в армии уже три года, из которых год или два провели на передовой. По его словам, это слишком много для любого человека.

"Просто признаем, вы скинули это на тех ребят, которые в первый день пошли, потому что все изображали сплоченность. А когда они пошли, все такие: "извините, у нас тут экономическое бронирование, я бы хотел поговорить о своих правах, а как там вопрос круасана, который стоит 265 гривен". Это же важная тема, да?", — добавил он.

По словам ветерана, людям, которые не ценят то, что имеют, стоит задуматься о том, что они потеряют, если фронт рухнет.

Пользователи сети по этому поводу молчать не стали.

Как сообщалось ранее, волонтер и военнослужащая Мария Берлинская накануне сообщила, что Украине надо задуматься о мобилизации женщин, так как иначе ей грозит поражение.