Позор поступку, а не ТЦК: пилот Апостол высказался о задержании на концерте "Океана Эльзы"

Украине необходим мобилизационный ресурс, чтобы восстанавливать войска

Военнообязанные в Украине должны сами приходить в Территориальный центр комплектования и обновлять данные, а не тогда, когда их ловят на улице сотрудники ТЦК и принудительно заставляют выполнить это обязательство. Одним из ярких случаев был во время концерта группы "Океан Эльзы", когда таким образом задерживали мужчину, а люди вокруг кричали "позор".

Об этом сказал Апостол — пилот 12-й Отдельной бригады армейской авиации в интервью "Телеграфу" "Линия сопротивления".

"Мы сможем сдерживать нашествие, но тогда, когда не будут ходить ТЦК, а будут сознательно сами ходить ребята в те же военкоматы и сами обновлять свои данные. А не будут их ловить на улицах и принудительно запихивать в машины для обновления данных и вести их вместе с полицией в тот же военкомат", — сказал собеседник.

Он подчеркнул, что Украине необходим мобилизационный ресурс, чтобы восстанавливать войска и заменять тех, кто сейчас на службе. При этом военный говорит, что в рядах защитников есть и большое количество женщин.

"Я знаю многих, которые штурмуют на уровне с парнями, которые помогают и волонтерят. Но справедливо ли это отношение к женщине, когда она это делает, а он сидит", — пояснил Апостол.

Собеседник привел в пример ситуацию, которая случилась на концерте "Океан Эльзы", когда мужчину пытались поймать сотрудники ТЦК, а он сопротивлялся. Сам военный подчеркнул, что вокруг люди кричали "ганьба". Но по его мнению, такие возгласы в этой ситуации более уместны в не в сторону ТЦК.

"Когда на концерте Океан Эльзы ТЦК ловили мужика, а он сопротивлялся, у меня было такое впечатление, что на него сейчас смирительную рубашку наденут и завезут его в психушку. Он сопротивлялся, потому что он боялся. Но и я боюсь также, как и вы боитесь. Потому что все мы боимся за свою жизнь и переживаем за это. А он боялся, потому что его забирают. А люди вокруг кричали "ганьба, ганьба!". Позор почему? Позор его поступку, а не ТЦК. Это мое представление", — подытожил военный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы выразили свое недовольство тем, что во время концерта группы "Океан Эльзы" сотрудники полиции и ТЦК забирали людей.