Ганьба вчинку, а не ТЦК: пілот Апостол висловився про затримання на концерті "Океану Ельзи"

Україні необхідний мобілізаційний ресурс, щоб відновлювати війська

Військовозобов’язані в Україні повинні самі приходити до Територіального центру комплектування та оновлювати дані, а не тоді, коли їх ловлять на вулиці співробітники ТЦК та примусово змушують виконати це зобов’язання. Одним із яскравих випадків був під час концерту гурту "Океан Ельзи", коли таким чином затримували чоловіка, а люди довкола кричали "ганьба".

Про це сказав Апостол — пілот 12-ї Окремої бригади армійської авіації в інтерв’ю "Телеграфу" "Лінія спротиву".

"Ми зможемо стримувати навалу, але тоді, коли не ходитимуть ТЦК, а свідомо самі ходитимуть хлопці в ті ж військкомати та самі оновлюватимуть свої дані. А не їх ловитимуть на вулицях і примусово запихатимуть у машини для оновлення даних і вести їх разом з поліцією в той самий військкомат", — сказав співрозмовник.

Він наголосив, що Україні необхідний мобілізаційний ресурс, щоб відновлювати війська та замінювати тих, хто зараз на службі. При цьому військовий каже, що у лавах захисників є і велика кількість жінок.

"Я знаю багатьох, які штурмують на рівні з хлопцями, які допомагають та волонтерять. Але чи справедливе це ставлення до жінки, коли вона це робить, а він сидить", — пояснив Апостол.

Співрозмовник навів приклад ситуації, що трапилася на концерті "Океан Ельзи", коли чоловіка намагалися зловити співробітники ТЦК, а він чинив опір. Сам військовий наголосив, що навколо люди кричали "ганьба". Але, на його думку, такі вигуки в цій ситуації доречніші не в бік ТЦК.

"Коли на концерті Океан Ельзи ТЦК ловили мужика, а він чинив опір, у мене було таке враження, що на нього зараз упокірливу сорочку одягнуть і завезуть його в психушку. Він чинив опір, бо боявся. Але я боюся так само як і ви боїтеся. Тому що всі ми боїмося за своє життя та переживаємо за це. А він боявся, бо його забирають. А люди навколо кричали "ганьба, ганьба!" Ганьба чому? Ганьба його вчинку, а не ТЦК. Це моє уявлення", — підсумував військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці висловили своє невдоволення тим, що під час концерту гурту "Океан Ельзи" співробітники поліції та ТЦК забирали людей.