В ТЦК впервые прокомментировали облаву на фанатов "Океана Эльзы" в Киеве

По словам пресс-службы, конфликтных ситуаций не было

Стало известно, как прокомментировали в ТЦК неожиданный рейд у Дворца спорта, где 11 октября провела свое громкое выступление рок-группа "Океан Эльзы". Отмечается, что конфликтных ситуаций между стражами порядка и посетителями концерта "ОЭ" не было.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ответ ТЦК и СП. "Задержание граждан, нарушивших нормы Закона, происходило сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в пятницу сотрудники ТЦК вместе с полицией устроили облаву после концерта "Океана Эльзы" в столице. Они проверяли документы у мужчин, выходивших из Дворца спорта после выступления группы, якобы упаковывали людей в бусы. Эта ситуация вызвала волну негодования у украинцев.

Кроме скандала с ТЦК, "Океан Эльзы" оказался вовлечен в историю с резонансным ДТП в центре Киева 10 октября. Виновник аварии заявил, что является членом команды группы и что его "отмажут", однако мужчина оказался личным водителем известной блогерши и владелицы бренда ONE BY ONE Лидии Сметаны. Позже полиция заявила, что изучает все обстоятельства ДТП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще один рейд был проведен в Черкассах после выступления стендап-комика Антона Тимошенко. Мужчин не выпускали без проверки всех документов.