Сознательная мобилизация лучше принудительной

Военные не должны просить поддержки у гражданских, тогда как гражданские должны осознанно приобщаться к борьбе и, собственно, к войску. Такое заявление сделал пилот 12-й Отдельной бригады армейской авиации с позывным "Апостол".

Такое мнение мужчина высказал в интервью "Телеграфу", где рассказал о своей позиции касательно взаимодействия между армией и гражданским населением и отметил важность осознанного участия украинцев в защите государства. Текстовую версию читайте в материале: "СЗЧ — преступление и за него посадят": пилот Апостол о достоинстве, боевых вылетах и свободе во время войны

"Меня удивляет, почему мы должны побуждать гражданских к действиям. Мы защищаем их, а еще должны как-то подталкивать их делать для нас что-то на фронте. Я не обязан благодарить мирное население за поддержку", — сказал Апостол.

Он также отметил, что гражданские должны понимать, что военные все делают для них, в то время как они должны все делать для военных.

"Мы одно целое и работаем на это государство. Люди должны сознательно идти в ТЦК, обновлять данные, чтобы потом их не пришлось на улице вылавливать. Они должны осознанно приобщаться к борьбе", — заметил военный пилот.

"Народ это и есть власть, мы оказываем это сопротивление. Если мы все будем биться в унисон, то снесем эту машину ру*нявую", — добавил он.

По его словам, украинская армия способна противостоять врагу даже без поддержки международных партнеров, хотя дальнобойные ракеты и возможность наносить удары по тылу противника остаются критически важными.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Раде рассказали, в каком случае мобилизуют еще 500 тыс. мужчин. Заявление сделал народный депутат Украины Руслан Горбенко.