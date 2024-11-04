В Раде рассказали, в каком случае мобилизуют еще 500 тыс. мужчин

Также следует обращать внимание и на возраст мобилизованных, и на их состояние здоровья

В случае продолжения войны в течение следующих 2-3 лет Украине необходимо будет мобилизовать около 150 тысяч человек ежегодно. Примечательно, что раньше об этом говорил бывший главком Валерий Залужный.

Такое заявление сделал народный депутат Украины Руслан Горбенко в эфире "Новости. Live". Именно эти 150 тыс. ежегодно, за 2-3 года и составят, в итоге, около полумиллиона человек.

"Сейчас президент и Офис президента разрабатывают План победы, внутренний План победы войны, то если прогнозировать, что война будет еще продолжаться 2-3 года, то действительно нужно подготовиться и мобилизовать по 150 тыс. в год", — сказал Горбенко.

По словам нардепа, также следует обращать внимание и на возраст мобилизованных, и на их состояние здоровья.

"Средний возраст мобилизованных снизился… но очень много ребят взяли с какими-то болезнями. Да, он ВЛК прошел, он и должен был пройти, но если взять погодные условия, которые сейчас на фронте, просидеть неделю в окопах на первой линии, там все хронические болезни повылазят", — сказал Горбенко.

Ранее бывший командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО и военный аналитик Евгений Дикий заявлял о том, что основная недомобилизованная категория в Украине – физически здоровые мужчины от 23 до 35 лет. По его словам, это идеальные солдаты, имеющие лучшее сочетание силы и зрелости.

"Как показала даже регистрация в "Резерв+", у нас мобилизационный резерв только обновивших свои данные около 4 млн. То есть мы можем несколько раз заменить весь нынешний состав ВСУ. Но мы этого не делаем", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине подсчитали, сколько еще мужчин могут мобилизовать. Речь идет о мужчинах, подлежащих призыву на подконтрольных территориях Украины.