Сколько старшеклассников продолжает учиться в украинских школах

Министерство образования и науки дало официальный ответ

Значительное количество учащихся 10-11 классов, в том числе ребят-старшеклассников, после полномасштабного вторжения России в Украину уехало за границу на обучение. Эта тенденция вызывает серьезную обеспокоенность во власти и в обществе.

В связи с этим "Телеграф" решил узнать, сколько учеников 10-11(12) классов сейчас учится в украинских школах. В частности, редакция обратилась с официальным запросом к Министру образования и науки Украины Оксену Лисовому.

В ответ нам написали, что, по оперативным данным на октябрь 2024 года, количество учащихся в 10-11(12)-х классах составляет 491 214 человек. При этом не было уточнено, какая часть учащихся учится дистанционно, находясь за пределами Украины.

Отметим, что с 1 сентября 2025 года учащиеся за рубежом украинские школьники получат новую возможность. Они смогут учиться в дистанционных классах с украиноведческим компонентом, где будут изучать только предметы, которые не преподаются в иностранных школах — украинский язык и литературу, историю, географию Украины.

Это нововведение уменьшит нагрузку для таких учеников с 25 до 6 часов в неделю. Оценки, полученные при изучении общеобразовательных предметов в иностранных школах, будут засчитываться. Таким образом, украинские школьники за границей смогут получить полноценное отечественное образование без двойной академической нагрузки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что учебников не хватает, а учителя сопротивляются новым подходам. Глава Госслужбы качества образования рассказал "Телеграфу", как идет внедрение обучения по-новому.