Украина теряет среднее и высшее образование: ученый опубликовал тревожное наблюдение

Молодые физики-экспериментаторы не вытягивают теоретическую физику

В Украине стремительно ухудшается качество образования. При этом ситуация уже начала становиться весьма плачевной в технических сферах.

Об этом написал бывший министр экономики, профессор Питтсбургского университета (США) Тимофей Милованов. Таким образом он отреагировал на сообщение заведующего лабораторией прикладной физики НАН Сергея Шарапова.

Шарапов отметил, что ранее на физическом факультете всех студентов и теоретиков и экспериментаторов обучали по единому курсу линейной алгебры, матанализа и физике.

Однако сейчас уровень образования настолько упал, что студенты экспериментальной физики попросту не могут вытянуть курсы по высшей математике и теоретической физике и поступают предложения обучать теоретиков отдельно.

"Выходит так, что создается новый клан людей, обладающих искусством правильного раскрытия скобок, которых можно будет дальше обучать математическим абстракциям, и которые затем будут способны овладеть квантовой механикой. Остается только подобрать хорошее название для этого клана в Украине", — написал ученый.

В свою очередь Милованов отметил, что такими темпами от образования в Украине ничего не останется.

"Если мы не опомнимся, как общество, и не сделаем образование всего общества приоритетом, у нас не будет Украины независимо от того, как закончится война", — отметил он.

Как известно, зарплаты в сфере образования остаются одними из самых низких по Украине. Меньше педагогов получают разве что работники библиотек, музеев и других учреждений культуры.