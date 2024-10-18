Десятки тысяч: в МОН сообщили, сколько детей с оккупированных территорий учатся в украинских школах

МОН пытается минимизировать профанацию в образовании

Более 40 тысяч детей, находящихся на временно оккупированной территории, учатся в украинской системе образования. Некоторые школы продолжают работать дистанционно.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева. По ее словам, для этой категории детей внесены изменения в положение об индивидуальной форме образования.

"Отличие от временной оккупации 2014 года в том, что наши так называемые "давно оккупированные" территории не имеют этих институциональных учебных заведений, и отследить тех детей сейчас в нашей системе образования крайне трудно. И это достаточно малые цифры. А на территориях, оккупированных после 2022 года, есть учебные заведения, которые переехали физически, но юридически числятся, где и были", — пояснила замминистра.

Она привела пример школы из Энергодара, работающей виртуально в Киеве, в которой занятия ведут дистанционно. По словам Кузьмичевой, часть детей из школы разбросана по Украине, часть за границей, а также там учатся и те, кто находится в оккупированном городе.

Она рассказала, что в Украине предусмотрена такая форма обучения как педагогический патронаж. Замминистра пояснила, что для ребенка на этой форме учитель строит индивидуальный график обучения.

"Этим мы минимизируем профанацию, когда ребенок числится в украинском классе, но на самом деле он так же не может выходить в 9 утра на учебу. Потому, вероятно, он ходит в оккупационную школу. И в нашей системе образования учитель под такого ребенка подстраивает график, который удобен для него. Это то, что уже введено. И области, где территории временно оккупированы, могут тестировать эту возможность", — подчеркнула она.

Кузьмичева отметила, что раньше с этими детьми было так же, как с детьми за границей. По ее словам, раньше учителя в свое свободное время – субботнее, вечернее – выходили с ними на связь, проверяли задачи, но это создавало двойную нагрузку на педагогов.

"В педагогическом патронаже работа учителя оплачивается по-другому. В обычных условиях учитель получает зарплату за класс, нагрузку класса. А здесь идет расчет и начисление часа в привязке к ребенку. Если у нас 5 детей на педагогическом патронаже в начальной школе, то обучение этих 5 детей равняются 20 часам. А это – больше ставки – это 18 часов. Это позволяет использовать нагрузку учителя более целесообразно, чтобы он работал с отдельными категориями детей. Чтобы эти категории оплачивались отдельно и учитывались в формуле образовательной субвенции. Раньше это было как дополнительная нагрузка. Поэтому школы неохотно открывали экстернатные формы обучения, потому что оплаты как таковой за это не было", — сказала она.

Замминистра рассказала, что украиноведческий компонент для детей за границей ранее дополнительно не оплачивался. Поэтому, по ее словам, его и неохотно вводили в школы.

"Они это воспринимали как факультатив. Поэтому реагирование на вызовы войны – дети за границей должны учиться и учитываются отдельно. Как и дети со временно оккупированных территорий. А учителю мы предлагаем адекватный инструмент оплаты за эту работу. И это важно для сохранения украинского контекста для детей в оккупации. Возможно, также через детей – и для их семей. Потому что ребенок, который учится в украинской школе, может влиять на свое ближайшее окружение. И это о том, что на момент деоккупации у нас будет хотя бы определенная база детей, понимающих украинский, понимающих контексты и вовлеченных в украинское пространство. И это также инструмент для детей, поступающих затем в высшие учебные заведения в Украине", — отметила Кузьмичева.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью "Телеграфу" рассказала, какие может иметь последствия выезд украинских школьников за границу. По ее словам, сейчас у нее нет точной информации о половозрастном составе выезжающих за границу.