Скільки старшокласників продовжує навчатись в українських школах

Міністерство освіти і науки дало офіційну відповідь

Значна кількість учнів 10-11 класів, у тому числі хлопців-старшокласників, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхала за кордон на навчання. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння у владі і в суспільстві.

У зв'язку з цим "Телеграф" вирішив дізнатися, скільки учнів 10-11(12) класів зараз навчається в українських школах. Зокрема, редакція звернулася з офіційним запитом до Міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

У відповідь нам написали, що, за оперативними даними станом на жовтень 2024 року, кількість учнів у 10-11(12)-х класах становить 491 214 осіб. При цьому не було уточнено, яка частина учнів навчається дистанційно, перебуваючи за межами України.

Зазначимо, що з 1 вересня 2025 року українські школярі, які навчаються за кордоном, отримають нову можливість. Вони зможуть навчатися у дистанційних класах з українознавчим компонентом, де вивчатимуть лише ті предмети, які не викладаються в іноземних школах — українську мову та літературу, історію, географію України.

Це нововведення зменшить навчальне навантаження для таких учнів з 25 до 6 годин на тиждень. Оцінки, отримані за вивчення загальноосвітніх предметів в іноземних школах, будуть зараховуватись. Таким чином, українські школярі за кордоном зможуть отримати повноцінну вітчизняну освіту без подвійного академічного навантаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що підручників бракує, а вчителі опираються новим підходам. Голова Держслужби якості освіти розповів "Телеграфу", як йде впровадження навчання по-новому.