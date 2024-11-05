В Днепре вспыхнул масштабный пожар: дым виднеется за сотни метров

Данных о пострадавших пока не поступало

На одной из улиц Днепра разгорелся масштабный пожар. Дым от него виден за сотни метров.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, возгорание произошло на улице Василия Вышиваного (бывш. Светлова), что на правом берегу города. Как можно увидеть на многочисленных видео с места событий, на пожар уже прибыли спасатели.

По данным авторов сообщений, предварительно, огонь объял заброшенный дом.

Черный дым от возгорания виднеется за сотни метров.

Данных о пострадавших пока не поступало. Также пока неизвестны причины пожара. В ГСЧС еще не сообщали подробности инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве после атаки российских беспилотников произошло возгорание в одном из районов.

Также мы сообщали о том, что в Голосеевском районе Киева в одной из квартир вспыхнул масштабный пожар. На место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы столицы. Также недавно в столице также горела многоэтажка, однако тогда причиной воспламенения стало падение обломков "шахеда". В Дарницком районе произошло возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки. Люди, к счастью, не пострадали.