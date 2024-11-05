У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа: дим видніється за сотні метрів

Даних про постраждалих поки що не надходило

На одній із вулиць Дніпра спалахнула масштабна пожежа. Дим від неї видно за сотні метрів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, пожежа відбулася на вулиці Василя Вишиваного (кол. Свєтлова), що на правому березі міста. Як можна побачити на численних відео з місця подій, на пожежу вже прибули рятувальники.

За даними авторів повідомлень, попередньо, вогонь охопив покинутий будинок.

Чорний дим від спалаху видніється за сотні метрів.

Даних про постраждалих наразі не надходило. Також поки що невідомі причини пожежі. У ДСНС ще не повідомляли подробиць інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві після атаки російських безпілотників сталася пожежа в одному з районів.

Також ми повідомляли про те, що в Голосіївському районі Києва в одній із квартир спалахнула масштабна пожежа. На місце події оперативно прибули усі екстрені служби столиці. Також нещодавно у столиці також горіла багатоповерхівка, проте тоді причиною займання стало падіння уламків "шахеду". У Дарницькому районі сталася пожежа на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки. Люди, на щастя, не постраждали.