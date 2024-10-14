"Может лупануть очень хорошо": как Украине получить ракеты Taurus и что в них особенного

Эти ракеты не только имеют дальность полета до 2 тысяч км

Самолеты F-16 не являются носителями дальнобойных ракет Taurus, которые пообещал Украине предоставить в случае своей победы кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. Однако даже их наличие не сможет дать желаемый результат в ходе войны без снятия ограничений на использование.

Об этом "Телеграфу" рассказал авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский. По его словам, получение ракет Taurus безусловно даст Украине определенные возможности.

— Taurus на самом деле довольно интересная, мощная ракета с разными возможностями, с разным расстоянием работы и причем удовлетворяющая большинство наших желаний. Но, опять же, Taurus — это истребитель Gripen, — говорит эксперт.

По его словам, F-16 не носитель этих дальнобойных ракет, поэтому их передача Украине без соответствующих самолетов мало что изменит. Однако Gripen нашему государству сможет предоставить Швеция, поэтому это — не безвыходная ситуация.

В то же время, обещания Мерца — это в основном политическая игра и амбиции, чтобы получить голоса за свою кандидатуру, отмечает Храпчинский. Но он вполне может выполнить эти обещания, и Украина получит желаемые ракеты.

— Taurus мы будем использовать по территориям временно оккупированным, а позволят ли нам работать ими по России? Если да, то ок. Тогда, в принципе, поверьте, шведы очень быстро дадут нам эти Gripen. Там нет проблемы, — объясняет эксперт.

Но, по его словам, именно удары вглубь РФ дадут Украине нужные результаты. По мнению Храпчинского, в Украине будет несколько эскадрилий: пять F-16, по одной — JAS 39 Gripen и Mirage-2000. И две из них – носители дальнобойных Taurus.

Чем ракеты Taurus отличаются от Storm Shadow

— На самом деле, если работать по производственным мощностям Российской Федерации, то они могут лупануть очень хорошо. Ведь могут глушить радиосигнал. То есть, после удара электроника не будет работать определенное время. Taurus устойчивы к РЭБ и мало заметны для радиолокационных средств", — говорит эксперт.

К тому же ракеты имеют дальность полета до 2 тысяч км и, по словам Храпчинского, применение их по определенным заводам будет иметь хороший результат.

Отметим, что недавно на учениях в Южной Корее Taurus пробил бункер, что указывает на чрезвычайную мощность ракеты.

Храпчинский отмечает, что если Украина получит ракеты Taurus — это не будет две или одна тысяча боеприпасов. Нашему государству дадут их немного, но и это, ведь именно комбинированные удары — самые результативные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина получит самолеты Mirage 2000, но на этом следует остановиться.