Из Воздушных сил переводят в пехоту: Игнат жестко прошелся по Безуглой и сделал тревожное заявление

"Шахеды" сбивают не только Воздушные Силы

В Воздушных Силах подтвердили слова нардепки Марьяны Безуглой о направлении части людей этого подразделения в пехоту. И это влияет на качество работы, но во время атак воздушные цели сбивают не только ПС.

Как отметил временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования ПС ВСУ Юрий Игнат, Безуглая в очередной раз пытается манипулировать обществом.

"Офис Марьяны Безуглой пишет, что Воздушные Силы сбивают меньше "шахедов", из-за того, что из частей Воздушных Сил (и не только) немало людей направляют в пехоту. Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен… и много, и это очень болезненно для ПС эти направления. Есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему", — говорится в сообщении.

В то же время Игнат подчеркнул, что "шахеды" сбивают не только Воздушные Силы, но и все Силы обороны, что обычно указано во всех сводках. Во время воздушных атак РФ на Украину работают все: Воздушные Силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШУ, пограничники.

Так, по его словам, утром 3 ноября был сбит ряд "шахедов" и это командная работа, не только заслуги ПС.

"В конце концов, и процент ущерба "шахедов" отнюдь не уменьшился, есть ежедневные официальные отчеты! Объясню еще раз — вместе с "шахедами" уже второй месяц подряд летит еще кое-что, слепленное, как говорится, "из говн@ и палок", которое мы в сводках называем "БпЛА неустановленного типа". Их половина — они маркируются как "локационно потерянные"", — объясняет Игнат.

Он подчеркивает, что снижение процента ущерба "шахедов" — открытая и очевидная ложь. И на фоне таких провокационных заявлений Безуглой у военного возникает вопрос к ней: "Как столько времени будучи активной членом профильного комитета, можно было провалить сверхважное — мобилизацию и мотивацию, чтобы дошло до того, что из авиации, ПВО и медиков отправляли людей на передовую?! Посмотрите в зеркало, Марьяна, там все видно!"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Безуглой доверяют многие военные, однако политолог Владимир Фесенко назвал ее "информационной бомбой".