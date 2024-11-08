Россияне захватили еще одно село, как изменилась линия фронта (карта боев)

Армия РФ имеет продвижение ежедневно

Идет 989-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 7 ноября, до 22:00 на фронте произошло 140 боевых столкновений. Россияне оккупировали новое село в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Новоалексеевку. Также армия РФ продвинулась возле Нововодмитровки, Новоалександровки и Максимовки.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в своей сводке по состоянию на 22:00 7 ноября, больше всего боев за сутки было на Кураховском направлении. Там россияне 50 раз пытались продвинуться вперед. В основном бои шли у Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Солнцевки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Екатериновки.

Также высокую активность враг сохраняет на Покровском направлении. За неполные сутки там он 23 раза атаковал наши позиции. Боевые столкновения происходили в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидового. Отмечается, что наши защитники отразили все штурмы россиян.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня (7 ноября, — ред.) составляют 357 человек убитыми и ранеными, уничтожены миномет, пять боевых бронированных машин, танк, семь единиц автомобильной техники, также была повреждена пушка, танк, два автомобиля и две боевые бронированные машины", — уточнили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 8 ноября, беспилотники атаковали российский город Саратов. По предварительным данным, пострадал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), там разгорелся пожар.