Росіяни захопили ще одне село, як змінилася лінія фронту (карта боїв)

Армія РФ має просування щодня

Йде 989-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 7 листопада, до 22:00 на фронті сталося 140 бойових зіткнень. Росіяни окупували нове село на Донеччині.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Новоолексіївку. Також армія РФ просунулася біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у своєму зведенні станом на 22:00 7 листопада, найбільше боїв за добу було на Курахівському напрямку. Там росіяни 50 разів намагалися просунутися вперед. Здебільшого бої йшли біля Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

Також високу активність ворог зберігає на Покровському напрямку. За неповну добу там він 23 рази атакував наші позиції. Бойові зіткнення відбувалися в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового. Зазначається, що наші захисники відбили всі штурми росіян.

"За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні (7 листопада, — ред.) складають 357 осіб вбитими та пораненими, знищено міномет, п’ять бойових броньованих машин, танк, сім одиниць автомобільної техніки, також було пошкоджено гармату, танк, два автомобілі та дві бойові броньовані машини", — уточнили у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на п'ятницю, 8 листопада, безпілотники атакували російське місто Саратов. За попередніми даними, постраждав нафтопереробний завод (НПЗ), там спалахнула пожежа.