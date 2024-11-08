Некоторые вооружения в рамках программы PDA прибывают в Украину в течение дней и недель, заявили в Пентагоне.

В Пентагоне подтвердили, что Украина до момента вступления в должность президента США Дональда Трампа получит военную помощь на всю оставшуюся сумму, которая осталась в распоряжении администрации действующего президента Джозефа Байдена. Сумма составит около шести миллиардов долларов по двум инициативам.

Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 7 ноября, пишет "Голос Америки". Речь идет о четырех миллиардах долларов США по программе президентских полномочий (PDA), позволяющей передавать вооружение напрямую из составов Армии США, и о двух миллиардах, выделенных на инициативу содействия безопасности Украины (USAI) – по этой программе оружие для ВСУ заказывают непосредственно у производителей.

По словам Сингх, некоторые вооружения в рамках программы PDA прибывают в Украину в течение дней и недель. Доставка другого может занять больше времени в зависимости от наличия на складах в США.

"Мы всегда рассматриваем возможности, которые нужны Украине на поле боя, которые смогут использовать украинские военные и которые будут иметь наибольшее значение. Сегодня у меня нет набора новых средств или новых вещей, которые мы рассматриваем, но всякий раз, когда мы объявляем пакет помощи или новое обязательство, это инвестиция в успех украинцев, борющихся на поле боя", – добавила она.

Напомним, как писал "Телеграф", чиновники действующего президента США Байдена планируют как можно быстрее завершить перевод последних шести миллиардов долларов помощи Украине. Там опасаются, что избранный президент Дональд Трамп в угоду так называемому "президенту" России в первую очередь остановит выделение средств в поддержку Киева.