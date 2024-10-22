Вместо строительства метро в Киеве подрядчики положили деньги на депозит: сколько успели заработать

Преступную схему разоблачили правоохранители

Подрядчик положил на депозиты в банк деньги, полученные из бюджета Киева на строительство метро на Виноградарь. Таким образом ушлые "предприниматели" заработали на процентах более 139 миллионов гривен.

Подрядчик теперь обязан вернуть все эти средства Киевскому горсовету. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Известно, что коммерческая структура разместила деньги, полученные из бюджета столицы на строительство метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь, на депозитных счетах в банке. Таким образом подрядчики заработали проценты в сумме более 139 миллионов гривен.

"В октябре 2021 года Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд столицы с иском и потребовала взыскать с подрядчика безосновательно приобретенные денежные средства в пользу территориальной общины столицы в лице Киевского городского совета", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данное дело неоднократно рассматривалось судами различных инстанций и передавалось "из рук в руки". В конечном итоге, апелляционный хозяйственный суд занял сторону прокурора и теперь подрядная организация должна вернуть в бюджет столицы более 139 миллионов гривен.

Напомним, строительство метро в направлении Виноградаря стартовало еще в марте 2019 года. Тогда метростроевцы начали прокладывать первую очередь: две пусковые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Это участок протяженностью 3,7 километра от станции "Сырец", часть которого лежит на глубине 40 метров. При этом часть перегона должна проходить в оползневой местности с многочисленными грунтовыми водами и под рекой Сырец.

Тогда общая сметная стоимость первой очереди выросла до 6,3 млрд. гривен. Две станции планировали сдать в эксплуатацию в конце 2021 года. Впрочем, в сентябре 2021-го срок сдачи проекта перенесли сначала на 2023-й, а теперь же запуск двух станций официально смещен уже на 2024 год.

При этом в конце сентября этого года правоохранители провели обыски в офисах "Киевметростроя", экспертного учреждения и подрядных организаций по подозрению в растрате средств на строительстве метро на Виноградарь. Как уточняли в прокуратуре Киева, тогда по результатам обысков правоохранители изъяли документацию по строительству метрополитена на указанном участке, а сейчас продолжается ее исследование.

В этом году стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование о возможных неправомерных действиях со стороны бывшего начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, уволившегося с должности после громкого коррупционного скандала.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве были экстренно закрыты шесть станций метро на "синей" ветке. Это произошло из-за разгерметизации и подтопления туннеля между "Демиевской" и "Лыбедской".

После метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Затем появилась информация о том, что над "затопленной" станцией метро в Киеве произошло новое ЧП. На тротуаре появились заметные трещины, а у одной из электрических опор образовалась глубокая воронка — здесь активно начал проседать грунт.

Затем стало известно, что при строительстве синей ветки столичного метрополитена между станциями "Демиевская" и "Лыбидская" было допущено множество ошибок. Однако сам проект строительства не содержал критических недочетов.