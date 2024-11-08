Не на Троєщину: у Києві поновили будівництво метро, в мережі вже лютують (фото)

Новина викликала неабиякий резонанс у соціальних мережах

У Києві розпочали роботи з продовження Сирецько-Печерської лінії метро на житловий масив Виноградар. На новому маршруті планують збудувати дві нових станції: "Мостицька" та "Проспект Правди".

Про це повідомляє видання "Liga.net". Посилаються на пресслужбу компанії "Autostrada", яка і займається будівництвом.

Прокладання тунелю від станції "Сирець" до "Мостицької" здійснюватиметься закритим методом, а ділянка між "Мостицькою" та "Проспектом Правди" – відкритим способом. Особливістю цього проєкту стане двоярусний монолітний тунель, що враховує щільну забудову району, пише видання.

Наразі ведуться роботи з розробки котловану та встановлення системи кріплень для майбутнього тунелю. На забетонованих ділянках застосовують ПВХ-мембрану для гідроізоляції, подібну до тієї, що використовували між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Будівництво метро на Виноградар Autostrada розпочала без авансових платежів, використовуючи власні обігові кошти. Цей контракт компанія отримала після того, як КП "Київський метрополітен" у грудні 2023 року розірвало договір з попереднім підрядником "Київметробуд" і оголосило новий тендер у травні 2024 року на суму 14 мільярдів гривень.

Новина викликала неабиякий резонанс у соціальних мережах. В коментарях українці обурені будівництвом, пишуть, що подібні проєкти "не на часі" та закликають владу витрачати кошти на укріплення та оборону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кличко розповів деталі щодо Подільського мосту та пообіцяв відкрити рух до початку листопада.