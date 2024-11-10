Укр

"Товары для праздников". В Украине продают "Шахеды" для детей (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
БПЛА Шахед
БПЛА Шахед

Специалисты не уверены, что уже пришло время для таких игрушек

Пока Украина чуть ли не каждую ночь слушает воздушные тревоги, в сети начали продавать игрушечные "Шахеды". Мало того, их позиционируют, как "товары для праздников".

Об этом говорится в материале ТСН. Специалисты считают, что подобные игрушки выпускать сейчас не стоит.

Отмечается, что одна из таких идет в комплекте вместе с двумя игрушечными солдатиками ВСУ и зенитной установкой. Стоит она 360 гривен.

Еще одна является пиньятой, в которую можно насыпать конфет, а затем разбить палкой. Стоит такой 1000 гривен.

"Пиньяту в виде дрона Shahed-136 можно наполнить разнообразными сладостями или мелкими сюрпризами-сувенирами и с удовольствием сбивать и разбивать ее, чтобы получить приз. Этот вид игры оценят как взрослые, так и дети", — говорится в подписи к товару.

Психолог Ольга Плетка считает, что в настоящее время давать детям подобные игрушки жестоко, поскольку в военное время психика и взрослых и детей травмирована и не хочет видеть "шахеды" даже в игрушечном виде.

Тем не менее она добавила, что после войны они будут уместными, поскольку дадут детям понимание опасности, а игрушечные войны давали навыки по защите.

"Сейчас у нас активная фаза войны, поэтому эту роль выполняют те же "Шахеды" и из-за моральных и физических травм, постоянную опасность мы воспринимаем это болезненно. Но лет через 15 после окончания войны дети будут играть этими игрушками", — отметила Плетка.

Дать однозначную оценку не смогли и военные. По словам представителей Воздушных сил ВСУ, в Украине продаются сувениры с частей российских ракет, однако они скорее являются напоминанием о том, что в стране все еще идет война.

"Что касается продажи мягких игрушек в виде "Шахеда", то можно сказать, что на войне пытаются заработать не только коррупционеры, но и некоторые предприниматели", — отметили военные.

Пользователи сети тоже молчать не стали.

Как сообщалось ранее, в киевском ЦУМе выставили на продажу скульптуры героев известных мультфильмов стоимостью почти в 260 тысяч гривен.

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#Скандал #Игрушки #БПЛА